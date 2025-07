Fed, Powell attenua aspettative su taglio a settembre: "molte incertezze da risolvere"

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve,, ha affermato che i tassi di interesse sono nella giusta posizione per gestire la continua incertezza sui dazi e sull'inflazione,. "Ci sono ancora molte, molte incertezze da risolvere - ha detto in conferenza stampa - Non sembra che siamo molto vicini alla fine di questo processo".Sebbene ci saranno due mesi interi di dati prima della riunione della Fed del 16-17 settembre, Powell ha affermato che la banca centrale è ancora nelle prime fasi di comprensione di come la riscrittura delle tasse sulle importazioni da parte di Trump e altre modifiche politiche si evolveranno in termini di inflazione, occupazione e crescita economica. "Bisogna pensare che sia ancora presto - ha ribadito - Ci saranno. Saranno decisivi? È davvero difficile dirlo".Il Federal Open Market Committee ha votato 9 a 2 per mantenere il tasso di riferimento in un intervallo tra il 4,25% e il 4,5%, come ha fatto in ciascuna delle sue riunioni di quest'anno. I governatorila decisione, a favore di un taglio di un quarto di punto.Powell ha descritto la loro opposizione alla decisione come parte di unintorno al tavolo".Parlando dello stato di salute dell'economia, Powell ha affermato che la moderazione "riflette in gran parte un rallentamento della spesa al consumo". Tuttavia, quando gli è stato chiesto di approfondire l'argomento, ha affermato che era stata attesa da tempo e che"Se si interviene troppo presto, si finisce per non riuscire a stabilizzare completamente l'inflazione. Questo è inefficiente - ha detto Powell ai giornalisti - Se si interviene troppo tardi, si rischia di danneggiare inutilmente il mercato del lavoro. Alla fine, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che. Idealmente, lo faremo in modo efficiente."