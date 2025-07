Ferrari, annunciata ottava tranche del piano di buyback per 360 milioni di euro

Ferrari

tramite un contratto non discrezionale su Euronext Milan con una banca, che gestirà autonomamente gli acquisti, anche durante i periodi di chiusura societari. 80 milioni di euro mediante un mandato su NYSE, dove gli acquisti saranno effettuati su istruzione di Ferrari, in base alle condizioni di mercato.

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha annunciato l'intenzione di proseguire e completare il suo programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro, con un'con inizio il 22 agosto e termine entro il 18 dicembre 2025.La tranche si divide in due parti:L'operazione rientra nell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, che consente il riacquisto fino al 10% delle azioni ordinarie della Società entro il 15 ottobre 2026, a meno che l'autorizzazione non sia estesa o rinnovata precedentemente a tale data.Sul listino milanese, oggi, ribasso per il, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita dell'11,65%.