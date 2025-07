Ferretti conferma guidance nonostante rallentamento nella raccolta ordini

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il primo semestre del 2025 con unapari a 467,3 milioni di euro, in diminuzione del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 che era pari a 514,4 milioni. Al 30 giugno 2025 ilammontava a 1.446 milioni, in leggera diminuzione di circa il 3,3% rispetto al 30 giugno 2024 (1.495,8 milioni).complessivi sono aumentati di circa il 1,5%, passando da 611 milioni nel primo semestre 2024 a 620,4 milioni di euro nel primo semestre 2025. L'è stato pari a 99,1 milioni, con un incremento di circa il 2,5%, mentre l'EBITDA adjusted margin è pari a 16%, in aumento di 20 punti base. L'è in linea con lo scorso anno, passando da circa 44 milioni nel H1'24 a circa 43,6 milioni di euro.Laal 30 giugno 2025 era di 101,6 milioni di euro di cassa netta, un incremento di 47 milioni rispetto ai 54,6 milioni al 31 marzo 2025 grazie a un rilascio di cassa dal capitale circolante netto principalmente legato alle consegne stagionali."In un contesto macroeconomico di incertezza, che nell'ultimo trimestre ha visto l'economia globale particolarmente volatile e il mercato del lusso rallentato, il nostro Gruppo si è distinto per solidità e continua crescita con un'ottima generazione di cassa, grazie alla particolarità unica del nostro business model e i nostri sette marchi - ha commentato l'- Pertanto, la strategia volta a valorizzare i segmenti high composite, made-to-measure e flagship super yacht attraverso tutti i brand si sta dimostrando efficace nel suo complesso, permettendoci di continuare ad attrarre la comunità degli ultra-high-net-worth con maggiore capacità e propensione alla spesa"."Guardando al futuro, continueremo a presentare nuovi modelli, anticipando le evoluzioni di settore, con una costante attenzione all'efficienza operativa e con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il nostro vantaggio competitivo", ha aggiunto. Il Gruppo ha