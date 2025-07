First Capital, prestito obbligazionario da 25 milioni di euro. Total return +12% da inizio anno

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che al 30 giugno 2025 ilconsolidato si attesta a 86,1 milioni di euro (di cui 3,9 milioni di pertinenza di terzi), corrispondenti a 27,6 euro per azione in circolazione.Nel secondo trimestre 2025, includendo la distribuzione di dividendi in denaro per 1 milione e l'assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione avvenute nel mese di maggio, il NAV per azione è cresciuto del +6% rispetto al 31 marzo 2025, portando la variazioneal +12%. Tale performance è riconducibile all'incremento generalizzato del valore di mercato delle partecipate strategiche detenute, in particolareAl 30 giugno 2025, glisono pari a euro 112,3 milioni di euro, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a 98 milioni, da liquidità e cash equivalents per 10,7 milioni e da altre attività per 3,7 milioni.consolidati sono pari a euro 22,5 milioni di euro e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario convertibile First Capital cv 2019-2026 3,75% (17,6 milioni) e ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives, il veicolo di investimento del Gruppo che detiene la partecipazione nella collegata Industrie Chimiche Forestali (3,8 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di unsenior, non convertibile, non garantito, non subordinato e unrated, per un importo massimo di, con una durata di 3,5 anni, una cedola fissa nell'intorno del 5,75% lorda su base annua.Le obbligazioni saranno sottoscritte dae per le stesse sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale Vorvel. I proventi saranno destinati, in parte, alla rimodulazione dell'indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile First Capital cv 2019-2026 3,75% e in parte al finanziamento delle attività future della società.