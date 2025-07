Mondadori, utile adjusted semestrale scende a 7,6 milioni di euro. Guidance confermata

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che nel2025 iconsolidati si sono attestati a 389,5 milioni di euro, evidenziando una lieve crescita (+0,6%) rispetto al primo semestre dell'anno precedente (387,2 milioni di euro al 30 giugno 2024).L', pari a 40,5 milioni di euro, ha evidenziato una sostanziale stabilità rispetto ai 40,9 milioni di euro al 30 giugno del 2024, frutto anche della dinamica di anticipazione dei rifornimenti ai clienti direzionali nell'area Libri Education. Ildel Gruppo al 30 giugno 2025, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 3,5 milioni di euro, in flessione di 3,6 milioni di euro rispetto ai 7,1 milioni di euro del primo semestre del 2024. Il, neutralizzate tutte le poste non ricorrenti, risulterebbe di 7,6 milioni di euro, rispetto ai 9 milioni di euro del primo semestre dell'esercizio precedente.Laescluso IFRS 16 al 30 giugno 2025 è risultata pari a -218,8 milioni di euro (debito netto), in lieve incremento rispetto ai -211,9 milioni al 30 giugno 2024; la rilevante generazione di cassa del business ha consentito di finanziare l'acquisizione di Fatto in Casa da Benedetta nonché la crescente remunerazione agli azionisti senza sostanzialmente incrementare l'esposizione finanziaria del Gruppo."I risultati che abbiamo conseguito nel primo semestre dell'anno sono in linea con le aspettative e confermano le nostre previsioni - ha dichiarato l'- Questi dati riflettono la generale debolezza registrata e attesa nel mercato del libro trade in Italia, anche per effetto della pubblicazione nel periodo, da parte di tutti gli editori, di un minor numero di novità di successo rispetto ai primi sei mesi del 2024. Guardiamo ora con fiducia alla seconda parte dell'esercizio, nella quale confermiamo l'aspettativa di un progressivo miglioramento dello scenario, già reso evidente dal trend di mercato registrato nelle quattro settimane di luglio con una crescita di quasi due punti percentuali rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, una crescita trainata dalla performance delle case editrici del Gruppo Mondadori.Viene prevista per l'una crescita low single-digit dei ricavi e una crescita low single-digit dell'EBITDA Adjusted e quindi marginalità stabile intorno al 17%.