Piquadro, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 3,66 euro

Piquadro

(Teleborsa) - KT&Partners ha avviato la copertura su, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, con" ediper azione, per un potenziale upside del 36%.Gli analisti affermano che Piquadro vanta una, avendo migliorato significativamente la redditività dei marchi acquisiti attraverso il turnaround operativo e il riposizionamento strategico. Il margine di The Bridge è salito dal 5% al 16%, mentre Lancel lo scorso anno è tornata a un EBITDA positivo dopo la ristrutturazione e il passaggio a un posizionamento premium accessibile."L'attenzione del Gruppo al lusso accessibile e al design eco-consapevole si allinea bene alle preferenze dei consumatori in evoluzione, in particolare tra le giovani generazioni - viene sottolineato - Tuttavia, questoper stare al passo con i trend in evoluzione, orientandosi al contempo alla complessità di un mercato sempre più competitivo.Per il periodo 2025-2029, KT&Partners prevede che iltotale crescerà a un CAGR del 4,3%, raggiungendo i 221 milioni di euro, con The Bridge che registra la più rapida espansione del fatturato (+5,8% CAGR), seguito da Lancel (+5,2%) e Piquadro (+3,3%). Si prevede che i ricavi dei DOS cresceranno a un CAGR del 6,1% a 114 milioni di euro, mentre il settore Wholesale, nonostante una temporanea contrazione nel 2025-2026 dovuta alla distribuzione selettiva, dovrebbe raggiungere gli 88 milioni di euro entro il 2028-2029, con Lancel che offre il maggiore potenziale di crescita. Si prevede che l'e-commerce crescerà a un CAGR del 7,8% a 17 milioni di euro. Ilè previsto in aumento dal 10,3% nel 2024-2025 al 10,7% nel 2025-2026, per poi raggiungere il 12,5% entro il 2028-2029. Si prevede che la(esclusi gli IFRS) raggiungerà i 19 milioni di euro entro il 2028-2029, supportata da una solida generazione di cassa. Distribuzione dei dividendi prevista in crescita di 1 milione di euro all'anno, fino a raggiungere i 10 milioni di euro nel 2028-2029."Dalla sua IPO nel 2007, la società ha quadruplicato i suoi ricavi, raddoppiato l'utile per azione e triplicato i dividendi distribuiti - si legge nella ricerca - Ciononostante, ladi mercato ha recentemente superato il livello raggiunto al momento dell'IPO (116 milioni di euro)".