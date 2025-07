Pirelli, nel primo semestre utile a 264 milioni (+14%)

Pirelli

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025,ha registrato una crescita deidell’1,5% a 3.498,6 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2024 e con una crescita organica pari a +4,4% (-2,9% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia). L’High Value rappresenta l’80% del fatturato totale (77% nel primo semestre 2024).Nel secondo trimestre 2025 i ricavi sono stati pari a 1.740,0 milioni di euro, -0,7% rispetto allo stesso periodo 2024. La crescita organica dei ricavi è stata pari a +4,0% (-4,7% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia).L’ Ebitda adjusted è stato pari a 792,9 milioni di euro, in crescita del +3,2% rispetto ai 768,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2024. L’nel primo semestre 2025 è stato pari a 558,3 milioni di euro, in miglioramento di 19,2 milioni di euro rispetto ai 539,1 milioni di euro nel corrispondente periodo 2024, con un margine Ebit adjusted in miglioramento al 16,0% (15,6% nel primo semestre 2024) grazie al contributo delle leve interne che hanno più che compensato la volatilità dei cambi, l’aumento del costo delle materie prime e inflazione, nonché l’impatto dei dazi USA in vigore dal 3 maggio. Nel primo semestre 2025 l’Ebit è stato pari a 479,6 milioni di euro, in crescita di 13,0 milioni di euro rispetto ai 466,6 milioni di euro del primo semestre 2024 e include ammortamenti di intangible asset identificati in sede di PPA per 56,9 milioni di euro (in linea con il primo semestre 2024) e oneri one-off, non ricorrenti e di ristrutturazione e altro per 21,8 milioni di euro.Crescita dell’pari al 14,1% a 264,0 milioni di euro, rispetto ai 231,3 milioni di euro nel primo semestre 2024. Nel secondo trimestre 2025 l’utile netto è cresciuto del 4,5% a 136,8 milioni di euro (130,9 milioni di euro nel secondo trimestre 2024.Laal 30 giugno 2025 è pari a -2.678,7 milioni di euro (-2.978,0 milioni di euro al 30 giugno 2024 e -1.925,8 milioni al 31 dicembre 2024)."Sulla base dei risultati del primo semestre Pirelli conferma - nonostante il peggioramento dello scenario cambi rispetto alle attese di maggio e l’incertezza sui dazi - gli obiettivi di profittabilità e cassa grazie alla solida crescita organica e all’efficacia del piano di mitigazione dei dazi". Per il 2025 Pirelli prevede:compresi tra 6,7 e 6,8 miliardi di euro (6,8 e 7,0 miliardi la precedente stima), con una crescita organica confermata maggiore o uguale al 4%. In peggioramento lo scenario cambi, in continuo miglioramento, invece, il price/mix. Confermato un margine Ebit adjusted in miglioramento su base annua, con un Ebit Margin adjusted pari a circa il 16%, con il miglioramento del price/mix e il contributo del piano di mitigazione che riducono l’impatto derivante dai dazi e dalla maggiore negatività dei cambi. Confermata una generazione di cassa netta ante dividendi a circa 550 milioni di euro, in linea con la parte bassa del range (550 e 570 milioni di euro la stima iniziale) come già anticipato a maggio in caso di applicazione di dazi tutto l’anno; confermati investimenti pari a circa 420 milioni di euro (~6% dei ricavi); confermato rapporto fra PFN/ Ebitda Adjusted pari a circa 1 volta con una Posizione finanziaria netta pari a circa -1,6 miliardi di euro".Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, ha approvato i risultati al 30 giugno 2025 a maggioranza con il voto favorevole di 9 su 15 consiglieri. Hanno votato contro il Presidente Jiao Jian e i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian e Fan Xiaohua, mentre Grace Tang si è astenuta. I consiglieri che hanno espresso voto contrario alla relazione finanziaria semestrale, spiega la scoietà in una nota, hanno motivato il loro dissenso unicamente in ragione della dichiarazione - richiamata nella sezione eventi di rilievo del semestre della relazione stessa - di avvenuta cessazione del controllo di Sinochem su Pirelli, in continuità con quanto fatto in occasione dell’approvazione del bilancio 2024.