Pirelli, Tronchetti: risultati superiori attese. Su Golden Power penso decisione slitti di 1-2 mesi

Pirelli

(Teleborsa) - I risultati del semestre "confermano la resilienza del nostro modello business" e sono "superiori alle attese". Con dollaro ai minimi e le incertezze geopolitiche "rimane una certa volatilità" che continuerà a pesare nei prossimi mesi. Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo di, durante la conference call di presentazione dei risultati del primo semestre "La capacità di reazione è di fondamentale importanza" ha sottolineato il top manager, ricordando che il piano di mitigazione ha già dato i suoi risultati e darà "ulteriori benefici nella seconda metà dell'anno".Rispondendo alle domande degli analisti, Tronchetti ha detto che su Pirelli le decisioni del governo in merito al cosiddettosono ancora "in corso, penso, e dato che domani inizia agosto, un periodo in cui ovviamente ci stanno tante persone che vanno in ferie, tra cui anche noi, riteniamo che la decisione sul Golden Power sarà rinviata di un mese o due"."Non ci sono indicazioni specifiche", ha aggiunto, "perché il governo sta proseguendo analisi approfondite da varie fonti. Penso che scavalleremo agosto e ci ritroveremo a settembre".