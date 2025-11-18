Milano 17:35
New York: performance negativa per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Pressione su il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che tratta con una perdita del 3,11%.

L'andamento di Monolithic Power Systems nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Monolithic Power Systems, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 852,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 890,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 835,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
