Reply, utile semestrale sale a 125 milioni di euro. Fatturato +8,6%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha registrato unconsolidato pari a 1.210,1 milioni di euro nel, in incremento del 8,6% rispetto al corrispondente dato 2024. L'consolidato è stato di 223,7 milioni di euro, rispetto ai 180,5 milioni registrati nel 2024, ed è pari al 18,5% del fatturato. L'EBIT, da gennaio a giugno, è stato di 188,4 milioni di euro (146,6 milioni nel 2024), ed è pari al 15,6% del fatturato. L'è stato di 124,8 milioni di euro (99,9 milioni nel 2024)Ladel Gruppo al 30 giugno 2025 è positiva per 362,5 milioni di euro, mentre al 31 marzo 2025 risultava positiva per 537,0 milioni. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2024 era positiva per 349,1 milioni."La nostra strategia focalizzata su intelligenza artificiale, gestione dei dati e cloud ha sostenuto una crescita solida anche nel primo semestre del 2025 - ha dichiaratodi Reply - confermandoci tra i protagonisti del settore e valorizzando la capacità del nostro Gruppo di trasformare la visione tecnologica in valore concreto per i clienti"."Nei prossimi mesi- ha spiegato - Le consideriamo le fondamenta di una nuova ingegneria del software, basata su ecosistemi autonomi, sicuri e scalabili. Il nostro obiettivo è costruire architetture AI distribuite, integrate nei processi e in grado di potenziarli nativamente. Dai veicoli autonomi all'energia, dalla banca iper-personalizzata ai servizi pubblici intelligenti, Reply intende abilitare modelli software-defined in cui i processi sono arricchiti dall'AI, le interazioni guidate e supportate dai dati, e ogni sistema sarà pensato per evolversi in linea con l'organizzazione stessa".