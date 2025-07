Rottamazione-quater, conto alla rovescia: pagamento entro il 5 agosto

(Teleborsa) - Scatta il conto alla rovescia per il, il cui termine ultimo, pena la decadenza dal beneficio del pagamento agevolato. Il termine era fissato per oggi, 31 luglio 2025, ma considerando i cinque giorni di tolleranza concessi per consuetudine, saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro martedì il 5 agosto.La scadenza, siacon i precedenti pagamenti, che dovranno pagare la nona rata, sia, che hanno presentato la relativa domanda entro il 30 aprile, che dovranno pagare la prima ed unica rata calcolata a seguito della domanda di riammissione alla definizione agevolata.o in caso di(effettuato oltre il termine ultimo del 5 agosto)(importo inferiore),della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute, inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, ma è disponibile una copia anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia, cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. Sarà anche possibile ottenere una copia via e-mail, compilando l'apposito form presente nell'area pubblica del sito, allegando un documento di riconoscimento.