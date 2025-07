Tenaris, utile semestrale scende a 1,06 miliardi di dollari. Vendite -11%

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha comunicato che lenelsono diminuite dell'11% rispetto al primo semestre del 2024 a 6.008 milioni di dollari, a causa di una diminuzione del 5% dei volumi di prodotti tubolari spediti e di una diminuzione del 7% dei prezzi medi di vendita dei tubi a causa del calo dei prezzi in Nord America.A seguito del calo delle vendite, ilè sceso dal 26,7%, escludendo un accantonamento di 171 milioni di dollari, al 23,8%, mentre l'EBITDA è diminuito del 21%. Mentre l'utile netto è diminuito del 4% su base annua a 1.060 milioni di dollari, l'utile per azione è aumentato del 4% a seguito della riduzione delle azioni in circolazione dovuta al riacquisto di azioni proprie.Ilè stato pari a 1,5 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025, inclusa una riduzione del capitale circolante di 250 milioni di dollari. Dopoper 309 milioni di dollari, ilè stato pari a 1,2 miliardi di dollari. Dopo il pagamento di dividendi pari a 600 milioni di dollari e il riacquisto di azioni proprie per 474 milioni di dollari nel semestre, laammontava a 3,7 miliardi di dollari alla fine di giugno 2025.