Tinexta, guidance 2025 confermata. Svalutazioni pesano su perdita semestrale

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che idelsono pari a 235,6 milioni di euro, in crescita del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento dei ricavi attribuibile alla crescita organica è pari al 5%, la variazione di perimetro è pari all'11,1%.Alla data del 30 giugno 2025 l'- inclusi i costi non ricorrenti - ammonta a 32,9 milioni di euro, con un incremento del 29,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attribuibile per l'8,7% alla componente organica mentre la variazione di perimetro è pari al 20,5%, avendo registrato nel primo semestre 2025 minori oneri per acquisizioni di società target. L'è pari a 39 milioni di euro, in aumento del 13,3%.Ilè negativo ed è pari a 19 milioni di euro, rispetto ad un Risultato Operativo negativo per 1,9 milioni registrato nel primo semestre dello scorso anno. La voceè pari a complessivi 51,9 milioni (27,4 milioni nel primo semestre 2024) e include Ammortamenti delle altre attività immateriali da consolidamento per 12,6 milioni. Non sono inclusi gli ammortamenti che potrebbero emergere dal completamento della Business Combination Tinexta Defence. Le svalutazioni sono pari a 19,6 milioni ed includono 17,9 milioni per svalutazioni non ricorrenti di avviamenti allocati alle CGU ABF e CertEurope.Ladel primo semestre 2025 è pari a 7,5 milioni di euro (rispetto alla predita netta delle attività operative in funzionamento pari a 6,4 milioni nello stesso periodo del 2024). L'è pari a 8,4 milioni"L'esercizio 2025 evidenzia una crescita importante rispetto all'anno precedente - ha commentato l'- Nel primo semestre non solo aumentano i ricavi, ma si registra anche un aumento del margine operativo lordo. Di rilievo anche la solida generazione di cassa derivante dalla gestione operativa, che continua a sostenere la progressiva diminuzione dell'indebitamento. Tinexta, attraverso tutte le sue business unit, opera in un settore in costante espansione, e come Gruppo ha tutte le potenzialità per rafforzare il suo ruolo di attore di prima fila nei mercati in cui opera".: ricavi consolidati a +11-13% vs 2024 (7-9% su base organica); EBITDA Adjusted a +15-17% vs 2024 (10-12% su base organica); il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è stimato attestarsi tra 2,1x e 2,3x (in miglioramento rispetto ad un rapporto di indebitamento stimato tra 2,2x e 2,4x comunicato in data 6 marzo 2025 in sede di approvazione del Bilancio FY 2024).