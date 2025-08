Apple fa meglio delle attese: corrono le vendite di iPhone in Cina

Apple

(Teleborsa) -batte le attese del mercato ed annuncia, grazie ad un aumento del fatturato superiore al previsto ed alla ripresa dellein Cina, grazie all'imposti dal Presidente Trump, che hanno alzato il costo della componentistica importata dal colosso di Cupertino.Apple ha chiuso il suo terzo trimestre fiscale, terminato il 28 giugno, conper azione, superiori alla stima di EPS del mercato di 1,43 dollari., superando le attese degli analisti, che stimavano in media un fatturato di 89,3 miliardi di dollari., un mercato core per la big di Cupertino, si è registrato un, in aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente, in linea con le attese del mercato che stimavano un fatturato di 15,2 miliardi di dollari.Analizzando l'andamento delle vendite per singolo prodotto, glidi fatturato nel trimestre, superando le stime di 40,1 miliardi di dollari, grazie alla ripresa delle vendite in Cina ed alla spinta ricevuta dal nuovo modello di fascia bassa 16e.di dollari, in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente, ma in linea con le stime di Wall Street che indicavano 7,1 miliardi di dollari., che comprende AirPods, smartwatch, decoder TV, cuffie Vision Pro e altoparlanti HomePod, ha visto diminuire le vendite dell'8,6% a, leggermente al di sotto dei 7,8 miliardi attesi.si confermano un altroper la Casa della Mela, avendo incassato un, in crescita del 13% e superiore al consensus di 26,8 miliardi di dollari.Apple aveva previsto che i dazi avrebbero avuto nel trimestre un impatto negativo di 900 milioni di dollari, mae si stima che costeranno altri 1,1 miliardi di dollari nel periodo corrente.In vista dell'e, a cascata, sui prezzi di listino dei suoi prodotti, le vendite hanno accelerato nel trimestre, per anticipare gli aumenti di prezzo, ma il vantaggio in termini di vendite - ha spiegato l'Ad Tim Cook - ha rappresentato solo l'1% su un aumento di quasi il 10% del fatturato complessivo.Apple ha previsto unper il quarto trimestre, vale a dire in una percentuale compresa "tra la metà e l'alta cifra singola". Una stima chedegli analisti, che indicavano un aumento dle fatturato del 3%. "Abbiamo assistito a un'accelerazione della crescita in tutto il mondo nella stragrande maggioranza dei mercati che monitoriamo, tra cui la Grande Cina e molti mercati emergenti", ha spiegato l'amministratore delegato Tim Cook.Le azioni Apple sono balzate di circa il 2% nella serata di ieri, dopo aver alzato il velo sui conti. Il titolo quest'anno non ha performato molto bene, registrando sin qui un calo del 17% e cedendo il passo ai colossi dell'AI come Nvidia e Microsoft, entrambi in corsa per aggiudicarsi il podio in termini di capitalizzazione.