BAPS, operazione di cartolarizzazione 200 milioni di euro in partnership con JPMorgan

(Teleborsa) - Banca Agricola Popolare di Sicilia () ha perfezionato un'operazione, in partnership con, per ladi un portafoglio di crediti alle piccole e medie imprese dal valore di. La struttura dell'iniziativa consentirà alla banca di mantenere l'esposizione al rischio, senza quindi alcun effetto di derecognition contabile.L'operazione è accompagnata da un'che permetterà a BAPS di realizzare eventuali nuove operazioni con JPMorgan, portando l'ammontare complessivo dell'operazione fino a un massimo di 400 milioni di euro."Con grande soddisfazione annunciamo la conclusione di un'importante operazione di cartolarizzazione insieme a JPMorgan, tra i principali player finanziari a livello globale - ha commentatodi BAPS - Si tratta di un risultato volto a rafforzare la solidità della banca, diversificarne le fonti di finanziamento e ampliarne le leve per sostenere il tessuto produttivo dei nostri territori. Questo traguardo rappresenta un'ulteriore tappa del percorso strategico avviato con il Piano di Impresa "FUTURA", volto a rendere BAPS una banca sempre più agile, moderna e integrata con i migliori player del mercato".