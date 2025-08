Fed, Bowman e Waller spiegano dissenso su tassi: non aspettare che mercato del lavoro si deteriori

(Teleborsa) - Alla fine del blackout period, i due membri del Federal Open Market Committee (FOMC) che avrebbero preferito abbassare i tassi di interesse di 25 punti base questa settimana hanno. Sia Christopher Waller che Michelle Bowman (che ricopre anche il ruolo di Vicepresidente per la Vigilanza) hanno indicato che la banca centrale statunitense sta commettendo un errore nell'attendere ad allentare la politica monetaria in un contesto diWaller vede due principali motivi per abbassare il costo del denaro: in primo luogo, "i dazi sono aumenti una tantum del livello dei prezzi e non causano inflazione se non per un aumento temporaneo. La prassi standard delle banche centrali è quella di "osservare" tali effetti sul livello dei prezzi, purché le aspettative di inflazione siano ancorate, come in effetti sono"; in secondo luogo, una serie di dati sostiene che "il tasso di riferimento, che il partecipante mediano del FOMC stima sia del 3%, e non dove siamo ora, da 1,25 a 1,50 punti percentuali sopra il 3%"."Con l'inflazione di fondo vicina all'obiettivo e i rischi al rialzo per l'inflazione limitati,prima di tagliare il tasso di riferimento", ha aggiunto, evidenziando che "l'approccio attendista sia eccessivamente cauto e, a mio avviso, non bilanci adeguatamente i rischi per le prospettive e potrebbe portare a un ritardo della politica monetaria"."La mia posizione non implica che io creda che il FOMC debba ridurre il tasso di riferimento lungo un percorso predeterminato - ha spiegato -. Se gli effetti dei dazi non comportano uno shock significativo sull'inflazione, il Comitato può continuare a ridurre il tasso a un ritmo moderato".Posizioni simili quelle di Michelle Bowman, secondo cui "con il rallentamento della crescita economica quest'anno e i segnali di un mercato del lavoro meno dinamico, ho ritenuto opportuno iniziare a spostare gradualmente la nostra politica monetaria moderatamente restrittiva verso un orientamento neutrale. A mio avviso, questa azione avrebbe"."Considerando che gli aumenti dei prezzi legati ai dazi rappresentano probabilmente un effetto una tantum, è opportuno analizzare attentamente i dati sull'inflazione temporaneamente elevati - ha detto Bowman - Pur riconoscendo che le condizioni economiche stanno cambiando, ritengo che iniziare a spostare gradualmente il nostro tasso di riferimento verso il livello neutrale contribuirà a mantenere il mercato del lavoro prossimo alla piena occupazione e a garantire un progresso regolare verso il raggiungimento di entrambi i nostri obiettivi a doppio mandato. Vedo ile un ulteriore rallentamento della crescita economica. Adottare un approccio proattivo nell'avvicinarsi al livello neutrale eviterebbe un'inutile erosione delle condizioni del mercato del lavoro e ridurrebbe la possibilità che il Comitato debba effettuare una correzione di politica monetaria significativamente più ampia in futuro",