Stress test EBA: banche europee resilienti, migliora capacità di assorbimento perdite

(Teleborsa) - I risultati dello stress test a livello UE del 2025 dell'Autorità bancaria europea (EBA) indicano che lesarebbero "". Lo scenario avverso presuppone un brusco deterioramento del contesto macrofinanziario globale, causato da crescenti tensioni geopolitiche, una radicata frammentazione commerciale, un'inflazione più elevata e persistenti shock dell'offerta, che causerebbero recessioni simultanee e prolungate nelle economie dell'UE e globali, con elevata disoccupazione e forti cali dei prezzi delle attività. Lo stress test 2025 ha coinvolto 64 banche di 17 paesi dell'UE e del SEE e ha coperto il 75% delle attività del settore bancario dell'UE.Nonostante le perdite complessive subite nello scenario avverso per 547 miliardi di euro nell'orizzonte triennale, superiori a quelle dei precedenti stress test, i risultati indicano che il sistema bancario dell'UE potrebbe resistere a uno scenario macroeconomico grave ma plausibile, "riflettendo la", si legge nel rapporto.Le banche dell'UE mostrano una solida generazione di reddito durante l'esercizio, che contribuisce ad assorbire parzialmente le perdite derivanti dal deterioramento del portafoglio e si traduce in una riduzione di capitale aggregata di 370 punti base. La, nonostante la gravità complessiva dello scenario sia sostanzialmente simile.Le banche dell'UE concludono l'esercizio con un coefficiente aggregato Common Equity Tier 1. Questo risultato dimostra la "capacità di continuare a erogare prestiti a famiglie e imprese durante un periodo di crisi causato da tensioni geopolitiche, anche se le condizioni economiche e finanziarie dovessero essere peggiori del previsto".Le banche hanno affrontato l'esercizio con una redditività e un capitale più elevati rispetto agli ultimi anni, mostrando al contempo una qualità degli attivi favorevole e stabile, evidenzia l'EBA. L'per assorbire le perdite nello scenario avverso. Ciò è ulteriormente supportato dal moderato aumento dei tassi di interesse in risposta all'aumento dell'inflazione. Inoltre, altre fonti di reddito, come commissioni nette e proventi da commissioni, rimangono elevate nello scenario avverso, riflettendo anch'esse punti di partenza più elevati.Ilda stress test, seguito dalle perdite da rischio di mercato. Pur registrando perdite nominali più elevate, le banche hanno una migliore capacità di assorbimento attraverso la generazione di reddito. Le perdite assolute per rischio di credito, pari a 394 miliardi di euro nell'orizzonte temporale triennale dello scenario, sono dovute al forte impatto sull'economia reale dello scenario e risultano superiori rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'aumento dei prestiti di fase 2 e della riduzione del rapporto di copertura per le esposizioni di fase 3 da allora. Le perdite totali iniziali per rischio di mercato, pari a 187 miliardi di euro, causate dalla presunta flessione del mercato nel primo anno dello scenario avverso, sono state ampiamente compensate dai redditi delle banche generati dai clienti che operano sul mercato. Di conseguenza, le perdite totali per rischio di mercato nell'orizzonte temporale triennale dello scenario si sono quasi dimezzate, attestandosi a 98 miliardi di euro."Le solide performance delle banche dell'UE nello stress test del 2025 a livello UE sono rassicuranti, mada parte delle banche o delle autorità di vigilanza - mette in guardia l'EBA - Mantenere un capitale adeguato rimane essenziale per garantire che il sistema bancario dell'UE possa continuare a sostenere l'economia in condizioni avverse ed evitare di diventare una fonte di amplificazione durante le crisi".