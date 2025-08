Dai rifiuti alla rigenerazione: siglata la partnership tra Ama e Remtech Expo

(Teleborsa) - RemTech Expo, il principale evento italiano dedicato alla rigenerazione dei territori, ha siglato un nuovo accordo conper avviare una collaborazione strategica sul fronte dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei rifiuti. "Un'intesa che – si legge in una nota – nasce da una visione condivisa e oggi quanto mai necessaria: il rifiuto non segna la fine di un ciclo, ma può diventare l'origine di un nuovo valore. Recuperare ciò che viene scartato significa infatti attivare filiere virtuose che generano benefici ambientali, economici e sociali, migliorando concretamente la qualità della vita urbana".L'accordo è stato formalizzato questa mattina presso la Sala Operativa Centrale "U.C.R.O.N.I.A." dale dallaalla presenza dele si inserisce nel percorso che la manifestazione porta avanti da anni per accompagnare la transizione ecologica con strumenti concreti e visioni integrate. In questo contesto, la collaborazione con AMA rappresenta un esempio virtuoso di alleanza tra realtà operativa e piattaforma di confronto tecnico-scientifico, capace di attivare sperimentazioni avanzate, condividere competenze e favorire la replicabilità delle soluzioni. Il programma congiunto prevede lo sviluppo di progetti pilota, attività formative, scambio di know-how e l'adozione di tecnologie innovative. Tra letracciabilità dei materiali, recupero delle frazioni valorizzabili, riciclo avanzato, sinergie con il comparto edilizio e produzione di materie prime seconde, tutti obiettivi in linea con le politiche europee sul clima e sulla circolarità. Prevista anche l'attivazione di tavoli tecnici tematici, la definizione di roadmap operative e il coinvolgimento di università, enti di ricerca, startup e ordini professionali. Un ecosistema aperto, pensato per favorire il dialogo tra pubblico e privato e diffondere le migliori pratiche in tema di sostenibilità ambientale."Il rifiuto non è la fine di un ciclo, ma può diventare l'inizio di una nuova storia di valore – ha dichiarato–. Con AMA condividiamo l'idea di un'economia rigenerativa, dove la gestione del rifiuto diventa una leva per la trasformazione urbana e territoriale. Solo mettendo in connessione competenze, tecnologie e visioni possiamo dare forma a modelli realmente sostenibili"."L'accordo sottoscritto oggi – spiega– avvia una collaborazione strategica e sinergica, perché ci consente, attraverso visioni integrate, di implementare il percorso virtuoso avviato in questi anni, in cui la gestione dei rifiuti viene supportata da strumenti tecnologici avanzati come Ucronia, in grado di attivare approcci e soluzioni sempre più innovative"."Un accordo importante che consentirà ad Ama di compiere un salto di qualità nella gestione del ciclo dei rifiuti e di accelerare il processo intrapreso verso l'economia circolare" ha concluso"Nel panorama nazionale,si distingue per la sua capacità di mettere in relazione mondi diversi: istituzioni, imprese, ricerca e società civile. Grazie a un approccio multidisciplinare e a una rete consolidata di interlocutori di alto profilo, si conferma come un laboratorio permanente di innovazione e confronto. L'adesione di AMA, che gestisce il ciclo integrale dei rifiuti della Capitale e serve un territorio di 1.300 kmq, con 2 milioni 800mila residenti, per una raccolta complessiva di circa 1 milione 600mila tonnellate/anno di rifiuti, – prosegue la nota – è solo l'ultima di una fitta rete di collaborazioni che già coinvolge soggetti di rilievo come ANSFISA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Albo Gestori Ambientali, il CNR e il Commissario unico per le bonifiche. Un insieme di alleanze che rappresenta il cuore pulsante di RemTech Expo 2025, in programma dal 17 al 19 settembre a Ferrara, e che conferma la sua missione di tradurre la complessità delle sfide ambientali in soluzioni operative, capaci di dare nuova forma al futuro dei nostri territori".