Petrolio, l'Opec+ conferma aumento produttivo di 547mila barili da settembre

Brent

Light crude

(Teleborsa) -non sorprende ed annuncia una partire dal mese di settembre, parte della strategia di veloceavviata dagli otto membri che avevano annunciato in precedenza tagli aggiuntivi alla produzione per 2,2 milioni di barili al giorno. La decisione dell'Opec+, perlopiù scontata, non ha avuto particolari impatti sulle quotazioni del greggio, che restano molto vicine ai 70 dollari al barile.Otto membri dell''Opec+ -- si sono riuniti domenica in videoconferenza, per un confronto molto veloce, al termine del quale hanno deciso dial giorno a partire da settembre.Si tratta dell'annunciati nei mesi scorsi, per ripianare i 2,2 milioni di tagli implementati in precedenza e riconquistare quote di mercato. Il gruppo, che produce circa la metà del petrolio mondiale, ha, annunciando prima un contenuto aumento di 138.000 barili al giorno, poi da aumenti via via più ampi di 411.000 barili a maggio, giugno e luglio, 548.000 barili ad agosto e 547.000 barili da settembre. Aumenti che sinora sono stati ben digeriti dal mercato, anche per effetto dell'accumulo di scorte da parte della Cina.Da settembre le quote produttive saranno le seguenti: Algeria 959mila barili, Iraq 4,22 milioni, Kuwait 4,58 milioni, Arabia Saudita 9,98 milioni, Emirati Arabi 3,37 milioni, Kazakhstan 1,55 milioni, Oman 801 mila, Russia 9,45 milioni., quando potrebbero valutare la possibilità di ripristinare un ulteriore livello di tagli alla produzione per un totale di circa 1,65 milioni di barili al giorno.La decisione è stata resa dagli otto membri dell'OPEC+ "in considerazione di une degli attualidel mercato, come riflesso delledi petrolio, e in conformità con la decisione concordata il 5 dicembre 2024 di avviare un ritorno graduale e flessibile" ai livelli produttivi precedenti al taglio volontario di 2,2 milioni di barili.Tuttavia, l'aumento produttivo è stato annunciato in una causa delleche il Presidente degli Stati Unitista esercitandoaffinché sospenda gli acquisti di petrolio russo, nell'ambito degli sforzi per costringere Putin a negoziare per un accordo di pace con l'Ucraina. Accordo che il leader statunitense vuole entro l'8 agosto.Il prezzo del petrolio, nonostante l'annuncio di aumenti produttivi, è rimasto sostanzialmente stabile in prossimità dei 70 dollari al barile, ben lontano dai minimi dell'anno toccati a 58 dollari. Una reazione attesa per una decisione che era pressoché scontata e già incorporata nelle quotazioni di mercato.Ilquesta mattina scambia a 69,72 dollari al barile,rispetto a venerdì scorso (+0,07%), mentre il contratto sulpassa di mano a 67,51 dollari al barile,