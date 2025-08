Pharmanutra, fatturato Sidevit B12 supera 1 milione di euro nei primi sei mesi del 2025

Pharmanutra

(Teleborsa) -, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, annuncia risultati di prim’ordine delle vendite di Sidevit B12, integratore a base di vitamina B12 Sucrosomiale e acido folico lanciato sul mercato lo scorso novembre 2024 in tutte le migliori farmacie e parafarmacie in Italia, oltre che nei principali store online.A pochi mesi dall’inizio della commercializzazione, sottolinea la società, Sidevit B12 rappresenta il miglior lancio nella storia del Gruppo, posizionandosi -da inizio anno al mese di giugno- tra i principali integratori di Vitamina B del mercato, sia in termini di volumi venduti, che di market share. Il mercato italiano della Vitamina B nel 2024 ha generato vendite per 8,1 milioni di unità, per un controvalore pari a 130,5 milioni di euro (tra farmaci e parafarmaci).Secondo i dati Pharma Data Factory – Canale farmacia, da inizio anno al 30 giugno 2025, nel comparto dei soli integratori di Vitamina B, Sidevit B12 si colloca all’8° posto delle vendite a valore, con una market share del 2,18%, e al 12°posto per unità. Se si considera il solo mese di giugno 2025, Sidevit B12 è al 5° posto a valore, con una market share del 3,52%, e al 5° posto per unità vendute.Considerando il solo mercato della Vitamina B12, SidevitB12 si posiziona rispettivamente al 5° posto nelle vendite a valore e al 6° posto a volumi nel periodo gennaio-giugno 2025. Rilevante la 3° posizione acquisita nel mese di giugno, sia a valori, che a volumi.L’andamento delle vendite ha visto un costante incremento delle unità vendute mensilmente, fino a superare nel mese di giugno le 12 mila unità vendute. Il fatturato generato nei primi sei mesi del 2025 ammonta a circa 1,1 milioni di euro, con prospettive di ulteriore crescita., dichiara: “Siamo molto soddisfatti dei primi, eccezionali dati di vendita del nostro Sidevit B12., visto che siamo perfettamente consapevoli del potenziale e dell’efficacia della nostra Tecnologia Sucrosomiale, ma il fatto che si tratti del miglior lancio di sempre di un prodotto Pharmanutra la dice lunga sul suo valore. La sorpresa, semmai, riguarda i risultati ematologici che stiamo rilevando dagli studi medici e dai professionisti che lo stanno utilizzando, e che vanno aldilà di ogni più rosea aspettativa, pur essendo partiti da dati clinici e preclinici chiaramente molto interessanti. Il Sidevit B12 è un prodotto estremamente efficace e lo sarà ancora di più, perché abbiamo intensificato gli studi clinici sul prodotto e perché la stessa Tecnologia Sucrosomiale migliorerà ulteriormente nei prossimi anni, per avere prodotti ancora più efficaci e, soprattutto, unici".