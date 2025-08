Pnrr, Corte dei conti: "Attuazione in linea con obiettivi ma ritardi nelle opere più complesse"

(Teleborsa) - "L'attuazione al primo semestre 2025 degli interventi PNRR e PNC, esaminati a campione dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi europei, pur in presenza di alcune criticità legate soprattutto a ritardi nelle opere più complesse, come le infrastrutture penitenziarie, la sicurezza sismica dei luoghi di culto e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali". È quanto evidenzia lanella relazione approvata con Delibera n. 65/2025/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, in cui sono statirelativi al primo semestre 2025.Lepur limitate agli interventi e programmi oggetto di esame, – osserva la magistratura contabile – risiedono in taluni ritardi nella rimodulazione degli interventi, che in alcuni casi potrebbero condizionare il rispetto dei cronoprogrammi. Ulteriori elementi di difficoltà permangono nella rendicontazione (con dati disomogenei e richieste di pagamento frammentate), nelle segnalate carenze di personale nei settori chiave, nell'insufficienza del monitoraggio finanziario – non del tutto efficace per valutare il reale stato di avanzamento dei progetti – e nella scarsa tempestività di aggiornamento delle piattaforme digitali, in particolare ReGiS, strumento centrale per il controllo dei fondi.Ilè anche sulla tenuta del sistema a partire dal 2026, quando il PNRR sarà ufficialmente concluso e sorgerà il problema, soprattutto per glidella sostenibilità economica e organizzativa degli interventi realizzati o in corso di realizzazione, richiamando ulteriormente l'attenzione sulla necessità di approntare gli adeguati strumenti amministrativi e normativi, ancora fase di elaborazione, per disciplinare la chiusura del Piano.