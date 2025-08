Ricchezza delle famiglie, ABI: "In Italia portafogli più diversificati rispetto alla media europea"

(Teleborsa) - La maggiore diversificazione finanziaria, con una composizione più articolata rispetto alla media dell'area euro, è un ulteriore elemento di forza delle famiglie italiane. È quanto rileva laLa(azioni quotate, fondi comuni, titoli di debito, assicurazioni e fondi pensione) – evidenzia lo studio – rappresenta il 21,3% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane, rispetto al 19,4% della media dell'eurozona (Germania 21,2%, Francia 18,0%, Spagna 11,2%): ciò si deve soprattutto alla maggiore diffusione dei fondi comuni, che pesano per il 6,9% in Italia contro il 4,6% dell'area euro (Germania 5,8%, Francia 2,4%, Spagna 5,4%).Un altro tratto distintivo del risparmio italiano è la(titoli di stato e obbligazioni): gli investimenti in titoli di stato costituiscono in Italia il 2,5% della ricchezza familiare, rispetto a una media dello 0,5% nell'eurozona (in Germania 0,1%, in Francia 0,2%e in Spagna 0,3%). Gli altri titoli di debito, diversi dai titoli di stato, pesano in Italia l'1,5% rispetto allo 0,7% dell'area dell'euro.Più contenuto risulta il(1,4% rispetto al 2% della media dell'area dell'euro) e dei prodotti assicurativi e previdenziali, che pesano il 9,1%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto alla media europea (11,6%).Per valorizzare ulteriormente il patrimonio delle famiglie e canalizzare risorse verso le imprese e gli investimenti di lungo termine, l'ABI sottolinea la necessità di realizzare una(Savings and Investments Union) in Europa.