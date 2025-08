Trimestrali Big Tech: solido slancio dell'AI, ma sta emergendo una divergenza

Nvidia

(Teleborsa) - La stagione degli utili del secondo trimestre 2025 ha ricordato con forza perché i colossi tecnologici statunitensi dominano i mercati azionari globali. Sei delle Magnifiche 7 hanno già pubblicato i risultati, mentre quelli disono attesi entro la fine del mese. In generale, spiega Charu Chanana, Market Strategist di BG SAXO e Saxo Bank, i numeri sono stati solidi per quasi tutte le società, anche se la reazione del mercato non è stata uniforme. Gli investitori hanno premiato le aziende che hanno mostrato segnali concreti di monetizzazione dell'AI, ma hanno penalizzato i segnali di crescita deludenti in segmenti chiave. Al di là dei titoli e delle sorprese positive, sono emersi alcuni temi centrali che possono orientare la strategia di investimento nei prossimi mesi.Nonostante i rischi evidenti legati ai dazi, vi è stato un impatto diretto minimo nei risultati di questa tornata. Tuttavia, alcuni commenti lungimiranti, in particolare da Tesla, hanno evidenziato preoccupazioni riguardo a possibili interruzioni della catena di approvvigionamento e ai rischi sulla domanda derivanti dalle decisioni politiche nella seconda metà dell’anno.Da Meta a Microsoft, Alphabet e Amazon, le linee guida sulla spesa in conto capitale sono state riviste al rialzo, con gran parte degli investimenti destinati all'infrastruttura AI. Questo riflette fiducia nella domanda a lungo termine, ma allo stesso tempo alza l'asticella in termini di capacità di esecuzione e di monetizzazione.Il mercato non sta più premiando semplicemente le narrazioni sulla spesa in conto capitale per l'AI. Aziende come Meta e Microsoft, che stanno già mostrando reali contributi al fatturato grazie all'AI, sono state premiate. Al contrario, quelle con strategie AI ambigue o in ritardo hanno visto reazioni più contenute.Meta e Alphabet continuano a mostrare forza nel settore della pubblicità digitale. Tuttavia, il mercato è sempre più focalizzato sulla capacità delle aziende di usare l'AI per guidare spese pubblicitarie più efficienti e mirate.Azure e Google Cloud hanno registrato una crescita impressionante, mentre AWS ha significativamente rallentato. Il mercato considera il cloud come un terreno chiave per l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle imprese e sta premiando i player che stanno guadagnando quote di mercato.Gli utili di Meta sono stati tra i più positivamente ricevuti questo trimestre, con il titolo in aumento dell'11% dopo i risultati.Forti guadagni nella monetizzazione delle pubblicità e nell'engagement degli utenti sono stati supportati dall’implementazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale sulle sue piattaforme. L'azienda ha anche aumentato significativamente le sue linee guida sulla spesa in conto capitale, evidenziando la sua continua spinta nell'infrastruttura AI. Sebbene sia un segnale di fiducia, eleva anche i rischi legati all’esecuzione.Il cambiamento strategico di Meta verso quella che definisce "superintelligenza personale" è ambizioso, e gli investitori potrebbero iniziare a chiedersi se questa visione potrebbe rivelarsi tanto speculativa e capital-intensive quanto la precedente scommessa sul Metaverso.Apple ha registrato risultati solidi su tutti i segmenti principali, iPhone, Servizi, e Wearables, ma il titolo è salito solo di 2.5% dopo gli utili. Questa reazione contenuta è notevole, soprattutto perché i risultati forti non erano completamente previsti prima dei risultati.L'esitazione del mercato probabilmente riflette uno dei due scenari: o si è trattato di una domanda anticipata in vista di potenziali dazi, rendendo il trimestre difficile da replicare, o gli investitori sono semplicemente focalizzati sulla leadership nell'AI, dove Apple sembra essere in ritardo.In ogni caso, i risultati hanno fatto poco per alterare la percezione più ampiamente diffusa e cioè quella di Apple che attualmente manca di un catalizzatore di crescita convincente legato all'AI generativa nel breve termine.Microsoft ha nuovamente impressionato, con la crescita di Azure in accelerazione grazie alla domanda di AI da parte delle imprese. Per la prima volta, Microsoft ha separato il contributo dei servizi AI alle entrate di Azure, dando agli investitori più visibilità su come l'AI stia dando risultati di fatturato concreti. L'azienda resta il punto di riferimento nel trasformare l'entusiasmo per l'AI in monetizzazione su scala aziendale. La performance è stata forte, anche se più misurata rispetto a quella di Meta.Alphabet ha registrato un altro forte trimestre, rinforzando l'idea che Search è tutt’altro che in declino. Infatti, le entrate di Search sono rimaste robuste, mentre anche YouTube e Google Cloud hanno contribuito in modo significativo. La disciplina dei costi è stata evidente, con margini migliorati, e l'azienda ha evidenziato l'integrazione dell'AI su Google Workspace come un percorso di monetizzazione a lungo termine. Pur non avendo risultati sorprendenti come alcuni concorrenti, Alphabet rimane un’azienda stabile e profittevole.I numeri di Amazon hanno superato le aspettative in termini di entrate, ma i risultati cloud hanno deluso. AWS è cresciuto solo del 17% anno su anno, un forte contrasto rispetto alla crescita del 39% di Microsoft Azure e al 32% di Google Cloud. Il mercato ha visto questo come un segno di perdita di quota di mercato nella corsa al cloud.Le previsioni sull'utile operativo del terzo trimestre di Amazon sono risultate cautelative, sebbene per correttezza, l'azienda sia storicamente meno precisa nelle sue previsioni. La reazione negativa delle azioni ha riflettuto la preoccupazione per la capacità di Amazon di mantenere il suo vantaggio nei segmenti chiave in un contesto di crescente concorrenza e pressioni sui costi.I risultati di Tesla sono stati in linea con le aspettative, ma il tono dei commenti ha sollevato nuove preoccupazioni. Nonostante avesse promesso di aggiornare le linee guida dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi nel primo trimestre, l'azienda non ha offerto nuove prospettive sulle vendite di veicoli. Il CEO Elon Musk ha anche descritto i prossimi trimestri probabilmente "difficili," citando difficoltà nelle consegne dovute ai dazi, problemi nella catena di approvvigionamento, e l'impatto del cosiddetto "grande bel disegno di legge fiscale" che ha eliminato crediti chiave per veicoli elettrici.La gestione ha anche deluso alcuni investitori rivelando che il tanto atteso veicolo a basso costo sarebbe semplicemente una versione semplificata del Model Y, e non una piattaforma completamente nuova, compromettendo le speranze per un ciclo di crescita guidato dal prodotto.Tuttavia il focus del mercato si è chiaramente spostato. Le ambizioni di Tesla nel campo dell’AI e della robotica, inclusa un'anteprima del robo-taxi pilotata a Austin e i piani per la produzione di massa del suo robot umanoide Optimus entro il 2026, stanno guidando sempre più l’interesse degli investitori, anche se il suo core business di veicoli elettrici continua a incontrare difficoltà.Nvidia si trova al centro dell'universo degli investimenti tecnologici. Con quasi tutte le principali piattaforme che aumentano la spesa in conto capitale legata all'AI, le aspettative per gli utili del secondo trimestre di Nvidia di fine agosto sono estremamente alte.