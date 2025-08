UBS, accordo con Dipartimento Giustizia USA per chiudere indagine su Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) -, la rivale acquisita nel 2023 per evitarne il fallimento,Il 1° agosto 2025, Credit Suisse Securities (USA) LLC, la controllata americana del gruppo, ha stipulato un accordo con il Deparment Of Justice statunitense, perin essere di Credit Suisse, ai sensi dell'accordo stipulato nel 2017 in relazione alla vendita di titoli garantiti da mutui ipotecari (Mbs, mortgage-backed securities).La banca elvetica si è così impegnata a( pari a circa 241 milioni di franchi svizzeri) per chiudere definitivamente la questione. L'accordo siglato nel 2017 da Credit Suisse aveva un valore di 5,28 miliardi di dollari e mirava, come altre banche d'affari USA, a chiudere una indagine che durava da anni, dalla crisi finanziaria del 2008.Con questo accordo, UBS, in linea con la sua intenzione di "risolvere rapidamente le questioni rimaste insolute in modo equo ed equilibrato e nel migliore interesse di tutti i suoi stakeholder".Il gruppo ha precisato che il nuovo, grazie alla contabilizzazione di un credito nella divisione non-core.