Valle d'Aosta, MIT: incontro con Salvini su ferrovie, strade e aeroporto

(Teleborsa) -tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini con la senatrice Nicoletta Spelgatti, il deputato Franco Manes, il vicepresidente e assessore ai trasporti della Valle d’Aosta Luigi Bertschy e la dirigente Laura Obert.Lo comunica lo stesso Ministero spiegando che " al centro del colloquio, anche la programmazione dei nuovi Intercity per ampliare l'offerta di servizi alla riapertura della linea ferroviaria, e lo studio per il potenziamento dei trasporti su ferro verso il Piemonte. Altri temi sul tavolo, la firma dell'accordo di cabotaggio per il servizio di autobus verso la Svizzera, l'iter autorizzativo per l'avvio dei lavori di rifacimento dei viadotti della Camolesa sull'autostrada A5 e l'avanzamento delle certificazioni necessarie all'elevazione della categoria dell'aeroporto di Aosta".Attenzione è stata posta anche aldella seconda canna per il tunnel del Monte Bianco, su cui il ministro è al lavoro da tempo in coordinamento con la Francia.Il ministro Salvini ha confermatoe conta di essere in Valle d’Aosta all’inizio di settembre.