Ex Ilva: Urso convoca primo incontro del Comitato tecnico su impianti DRI a Gioia Tauro

(Teleborsa) - Ilsu indicazione del, ha convocato per domani, mercoledì 6 agosto alle ore 11.00, laincaricato di valutare la fattibilità della realizzazione, nell'area del porto di Gioia Tauro, deldestinato a garantire il preridotto necessario alla produzione nazionale di acciaio green, nonché l'approvvigionamento del gas naturale indispensabile al suo funzionamento.Il Comitato tecnico – fa sapere iln una nota – è stato istituito su proposta del ministro Urso, a seguito della visita istituzionale di ieri al porto e al retroporto di Gioia Tauro insieme al presidente Occhiuto e alle autorità locali, durante la quale sono state approfondite le potenzialità logistiche, produttive ed energetiche del sito.Alla riunione parteciperanno i, insieme ai rappresentanti di Snam, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Porto di Gioia Tauro, del Commissario Straordinario del Governo per la ZES Unica, nonché dei Commissari Straordinari di Ilva e Adi in AS.