Intercos: nel primo semestre vendite +6,1%, ebitda +16,5%

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conpari a 524,9 milioni, in crescita del 5% rispetto al 2024 (+€25 milioni), e del +6,1% a tassi costanti. L’aumento di vendite, spiega la società nella nota dei conti, è stato trainato dalle ottime performance del Make-up, in incremento del +17,6% sullo scorso anno.dei primi sei mesi pari a €74,5 milioni, in crescita del +16,5% (+€10,5 milioni) sullo scorso anno. La performance ha beneficiato dell’aumento delle vendite e di un significativo incremento di profittabilità, con l’incidenza dell’EBITDA Rettificato sulle vendite nette di Gruppo al 14,2%, in decisa espansione rispetto al 2024 (+140Bps). L’aumento di profittabilità ha caratterizzato anche il secondo trimestre del 2025 (16,5% sulle vendite nette), consentendo al Gruppo di raggiungere l’EBITDA trimestrale più alto di sempre, e pari a €45,3 milioni. L’EBITDA Rettificato dei primi sei mesi sulle Value Added Sales (i.e. vendite nette depurate dal costo relativo al packaging) è risultato essere pari al 18,2% (+176Bps rispetto al primo semestre 2024).del primo semestre pari a €20,7 milioni, in lieve contrazione sullo scorso anno (-€2,1 milioni), principalmente per effetto di un impatto finanziario avverso derivante dalla rivalutazione dell'euro sulle principali valute di scambio con cui il Gruppo opera. Al netto delle rettifiche, l’Utile Consolidato ammonta a €16,6 milioni, sostanzialmente allineato allo scorso anno (€17,9 milioni).pari a €134,5 milioni (o €95,2 milioni al netto dell’impatto IFRS16), in aumento di €20,4 milioni rispetto al 30 giugno 2024. La leva finanziaria (posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi) è pari a 0,87x, in linea con lo scorso anno (0,85x), nonostante il progressivo aumento degli investimenti effettuati ed i dividendi distribuiti nel secondo trimestre del 2025.: "In un contesto ancora segnato da instabilità geopolitiche e da un settore Beauty in sostanziale stabilità,. Infatti, non solo abbiamo registrato un incremento dei ricavi superiori all’andamento del mercato, ma soprattutto abbiamo ottenuto un miglioramento significativo della nostra profittabilità. Nel primo semestre del 2025, i ricavi sono cresciuti del +6,1% a tassi costanti (+5% reported), mentre l’EBITDA ha segnato un incremento a doppia cifra (+16,5%), grazie al lavoro svolto per migliorare la produttività industriale, a una gestione dei costi sempre più efficiente ed a un mix di vendite più allineato ai nostri trend storici, ossia con il Make-up nuovamente sopra al 60% del totale dei ricavi del Gruppo. Anche il secondo trimestre, nonostante una base comparativa sfidante, ha confermato il trend positivo, con un EBITDA trimestrale record pari a 45,3 milioni di euro e una marginalità in ulteriore miglioramento (EBITDA margin al 16,5%). A livello di Business Units, il Make-up ha trainato la crescita (+17,6%), mentre lo Skin Care ha registrato un lieve calo per effetto del primo trimestre e l’Hair&Body ha risentito di una contrazione dovuta ad alcuni lanci di nuovi prodotti che avevano caratterizzato il secondo trimestre del 2024. Il diverso andamento delle Business Units ha riequilibrato il peso relativo dei diversi segmenti in linea con i livelli storici, neutralizzando quindi l’impatto mix che aveva negativamente impattato gli ultimi anni. Questo, unitamente alla crescita di marginalità delle Business Units Make-up e, soprattutto, Skin Care, ci ha portato all’aumento significativo della profittabilità complessiva a livello di Gruppo (+140Bps nel primo semestre del 2025). Dal punto di vista geografico, l’Asia si è confermata motore di crescita (+15,6%), rafforzando il nostro presidio in una regione fondamentale. L’America ha riportato un solido +8,8% nonostante il contesto sfidante, mentre l’EMEA è rimasta stabile unicamente a causa dell’andamento dell’Hair&Body che ha compensato la forte crescita del Make-up. Sebbene il mercato del Beauty globale stia attraversando una fase di assestamento dopo anni di forte espansione,che ci ha sempre contraddistinto. La nostra ampia diversificazione geografica – unica nel panorama B2B del Beauty – unita alla superiorità della nostra innovazione, ci consente di guardare al futuro con ottimismo e di consolidare ulteriormente il nostro ruolo di partner di riferimento per i principali brand del settore".