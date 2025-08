RFI: completato il raddoppio ferroviario tra Lunghezza e Bagni di Tivoli

(Teleborsa) - Il, realizzato dacon la direzione lavori di(entrambe società del Gruppo FS Italiane), rappresenta un passo decisivo per il. L'intervento consente di incrementare la capacità e l'affidabilità dell'infrastruttura, migliorando la regolarità del servizio ferroviario e la qualità complessiva dell'offerta per pendolari e viaggiatori.L'intervento è stato al centro di un incontro con le istituzioni presso laa cui hanno preso parte – tra gli altri –Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio,Sindaco di Tivoli,Presidente di RFI,Direttore Investimenti di RFI,, Direttore Engineering & Operations di Italferr e Commissario Straordinario per l'opera.Conl'opera costituisce la prima fase funzionale delGli interventi hanno riguardato anche l'adeguamento degli impianti di trazione elettrica e la realizzazione di una nuova cabina elettrica presso la fermata di Bagni di Tivoli, integrata nel sistema di controllo remoto da parte della stazione di Roma Prenestina.Elemento qualificante dell'intervento è laoggetto di una profonda rigenerazione. Oltre alla realizzazione del sottopasso pedonale e delle nuove pensiline, sono stati costruiti marciapiedi rialzati a 55 cm per facilitare l'accesso ai treni, percorsi tattili per l'orientamento delle persone con disabilità visiva, un nuovo accesso con rampa e aree di sosta riorganizzate. È stato inoltre restaurato il fabbricato viaggiatori con nuovi arredi, rivestimenti e impianti, restituendo alla comunità un'infrastruttura moderna, accessibile e integrata nel contesto urbano.Il raddoppio tra Lunghezza e Bagni di Tivoli rientra nel più ampiostrategico per una mobilità ferroviaria più efficiente e sostenibile a beneficio del territorio e dei cittadini.