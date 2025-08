USA, deficit bilancia commerciale cala a 60,2 miliardi dollari

(Teleborsa) - In calo il deficit commerciale americana. Nel mese di giugno, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 60,2 miliardi di dollari, in discesa rispetto al passivo di 71,7 miliardi di dollari di maggio (dato rivisto da -71,5 miliardi).Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -62,6 miliardi stimati dagli analisti.Le esportazioni sono scese a 277,3 miliardi da 278,6 miliardi, mentre le importazioni sono risultate in calo a 337,5 miliardi di dollari dai 350,3 miliardi precedenti.