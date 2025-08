BAPS, utile primo semestre a 22,6 milioni

(Teleborsa) -(BAPS) chiude il semestre con un utile netto di 22,6 milioni di euro, "+40% oltre il target di periodo" sottolinea la banca.in crescita del 2,8% sul 2024, commissioni nette in espansione, pari a 31,3 milioni (+24,8%), margine di intermediazione in crescita, pari a 110,7 milioni (+13,2%)., a tutela dei clienti e del mercato, tra le più alte del sistema bancario italiano: Total Capital Ratio (TCR) Fully Loaded pari al 22,8%, in crescita rispetto al 21,2% del 2024, a fronte di un minimo regolamentare del 14,2%; LCR pari al 188%; oltre € 1.500 milioni di attività prontamente liquidabili.Le rettifiche su finanziamenti alla clientela si attestano a € 11,8 milioni, stabili sullo stesso periodo del 2024, mantenendo il costante ed attento presidio del rischio di credito: NPL Ratio lordo al 3,9%; NPL Ratio netto al 1,6%; Rapporto di copertura totale NPL al 60,6% (84,2% per Sofferenze e 55,2% per UTP), in linea sul 2024 (60,7%); Texas ratio al 9,0%.La(al netto dei pronti contro termine) aumenta di € 92,2 milioni (+1,9% da inizio anno); la componente indiretta cresce di € 35,6 milioni (+1,8% da inizio anno), di cui la raccolta gestita di € 39,0 milioni (+2,8% da inizio anno), a conferma della costante fiducia delle famiglie e delle imprese nella capacità della Banca di fornire consulenza e di trasmettere solidità.