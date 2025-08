Commerzbak, crescita a doppia cifra redditività 2° trimestre e rialzo Guidance 2025

Commerzbank

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con undi euro,rispetto all'anno precedente, a dopo aver contabilizzato. La banca tedesca, su cui ha messo gli occhi Unicredit, ha peròche indicavano profitti per 352 milioni.segnano una crescita a doppia cifraa 3,019 miliardi di euro, mentreaumenta del 34,3% aLa banca tedesca ha anche, indicandodi euro ante costi di ristrutturazione contro i circa 2,8 miliardi indicati in precedenza. Dopo i costi di ristrutturazione, si attende un. I margine di interesse netto è visto a circadi euro contro i 7,8 miliardi stimati in precedenza. Il fair value è confermato a circa 0,3 miliardi. Ilè attesoentro fine anno, al netto del rimborso del capitale e delle spese di ristrutturazione. Confermato il piano di rimborso del capitale e l'obiettivo dinel periodo 2026-2028, dopo il pagamento delle cedole AT1.Commerzbank ha anche annunciato un, a confderma di una politica generosa nei confronti degli azionisti, inaugurata dalla Ceo Bettina Orlopp lo scorso mese di ottobre.