Dazi, aziende italiane possono assorbire fino a 11 miliardi costi

(Teleborsa) -hanno la capacità di neutralizzare gran parte dell’impatto economico derivante dai nuovi dazi statunitensi al 15% grazie a strategie articolate di. La riallocazione dell’export italiano – oggi diretto verso gli Stati Uniti per un valore di circa 66-70 miliardi di euro – verso mercati alternativi può consentire di recuperare fra i 5 e gli 8 miliardi di euro di fatturato, soprattutto nei settori agroalimentare, meccanico, moda e design.riorganizzazione logistica e delocalizzazione produttiva parziale negli USA potrebbero generare risparmi fino a 2-3 miliardi di euro l’anno. In totale, il potenziale di assorbimento dell’impatto da parte del sistema produttivo italiano si colloca tra 7 e 11 miliardi di euro, a fronte di un’esposizione effettiva ai dazi stimata tra 6,7 e 7,5 miliardi. Lo spiega in un report il Centro studi di Unimpresa, secondo cui si tratta di una sfida impegnativa, ma gestibile che invita a sostenere le imprese con politiche industriali mirate, accesso al credito agevolato e incentivi all’internazionalizzazione.ma non un punto di rottura. Le imprese italiane possono reagire con razionalità, combinando l’apertura a nuovi mercati, l’ottimizzazione dei costi e il consolidamento della propria presenza internazionale. L’impatto sarà tanto più gestibile quanto più si saprà affrontarlo con visione strategica, strumenti di sistema e collaborazione tra istituzioni e tessuto produttivo” commenta il vicepresidente di Unimpresa,Secondo, l’entrata in vigore del dazio generalizzato del 15% da parte degli Stati Uniti su gran parte dei beni importati dall’Unione europea – inclusi quelli italiani –. Tuttavia, il nuovo quadro può essere affrontato con strumenti concreti, a partire da due direttrici operative: la diversificazione dei mercati esteri e l’efficientamento interno dei costi e dei processi produttivi. Entrambe le leve sono già note alle imprese italiane, che hanno maturato una solida esperienza di resilienza in altri cicli geopolitici e commerciali, dall’embargo russo alle turbolenze del post-Covid. Dal punto di vista economico, la diversificazione dei mercati esteri costituisce una leva cruciale per attutire l’impatto dei dazi USA e salvaguardare la tenuta del saldo commerciale italiano. Reindirizzare anche solo una quota del 10-15% dell’export oggi destinato agli Stati Uniti verso altri mercati in crescita – come India, Messico, Vietnam, Arabia Saudita o Brasile – consentirebbe di compensare parzialmente la perdita di competitività causata dall’applicazione dell’aliquota del 15%, investimenti commerciali, presenza diretta e costruzione di nuove relazioni distributive. Il potenziale beneficio, in termini di mantenimento del valore esportato annuo, può valere da 5 a 8 miliardi di euro, soprattutto nei settori agroalimentare, moda, meccanica e arredamento, a condizione che le imprese riescano a inserirsi in filiere locali o ad accedere a regimi commerciali preferenziali. Le proiezioni indicano che, con un tasso di successo del 50%, il recupero di volumi persi negli USA può limitare l’impatto netto sul PIL a meno dello 0,2% nel triennio 2025–2027., invece, rappresenta un intervento più immediato e diretto, soprattutto per le imprese di media dimensione e per quelle che operano su mercati già consolidati. Ridurre i costi di produzione anche solo del 5% attraverso investimenti in automazione, energy saving, digitalizzazione o ottimizzazione logistica può compensare fino a un terzo del dazio imposto. Inoltre, nel caso di imprese con presenza già avviata negli USA, una delocalizzazione parziale della produzione – anche solo per le fasi finali del ciclo produttivo – può trasformare l’export in produzione locale, eludendo le tariffe e mantenendo la marginalità. In termini aggregati, un programma strutturato di efficientamento può liberare risorse per 2-3 miliardi di euro l’anno, riducendo la necessità di riversare l’intero costo del dazio sui prezzi finali. Questo effetto stabilizzatore, se ben sostenuto da politiche pubbliche,