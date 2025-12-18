Mercato digitale a 62 miliardi nel 2025, ma costi di acquisizione clienti erodono profitti

(Teleborsa) -si avvia a superare icon una crescita del 6%, eppure la maggior parte degli operatori sta affrontando una crisi silenziosa di profittabilità. I costi per le visite online sono aumentati del 9% nell'ultimo anno mentre i tassi di conversione continuano a scendere, creando una forbice insostenibile tra investimenti pubblicitari e ritorno economico reale. Questo paradosso sta mettendo in difficoltà centinaia di brand che vedono crescere il fatturato mentre i margini si assottigliano pericolosamente.Secondo i dati più recenti, l'e-commerce B2C di prodotto supereràmentre i servizi registreranno un incremento dell'8% raggiungendo i 22 miliardi. A livello globale, le vendite e-commerce sono stimate a 6.564 miliardi di dollari nel 2025, con proiezioni che indicano circa 7.058 miliardi per l'anno successivo. Numeri che descrivono un settore in espansione costante, ma che nascondono una realtà preoccupante per chi opera sul mercato.afferma Filippo Bova, fondatore di Next2ad. "La maggior parte delle aziende continua ad approcciarsi all'e-commerce come si faceva nel 2020: affida la gestione delle campagne a un'agenzia, guarda il ROAS a fine giornata e il fatturato a fine mese.Il problema principale risiede nellanell'incapacità di leggere i dati in modo integrato. Le agenzie tradizionali si concentrano su metriche di piattaforma come CPM, CPC e ROAS, mentre i team interni monitorano fatturato e conversion rate. Queste visioni raramente si parlano, lasciando un vuoto strategico che costa caro. Nel 2024, i brand hanno aumentato la spesa in digital advertising del 10%, ma questo incremento non si è tradotto in risultati proporzionali. Il Ritorno sulla Spesa Pubblicitaria è calato nella maggior parte delle categorie merceologiche.Un dato allarmante emerge dall'analisi del comportamento degli utenti: il 40% delle visite online è stato segnato da sentimenti di frustrazione che hanno portato all'abbandono della sessione, spesso a causa della lentezza nel caricamento o di esperienze utente poco fluide. Questo significa che quasi la metà del traffico pagato a caro prezzo viene sprecato per problemi che vanno oltre la qualità delle campagne pubblicitarie."La prima cosa che facciamo non è lanciare nuove campagne pubblicitarie", spiega Bova. "potenzialità, i dati finanziari del business: marginalità sul venduto, budget sostenibile, obiettivi. Solo a quel punto sappiamo dove intervenire. Spesso il problema non sta nelle creatività o nel pubblico di riferimento, ma nel prezzo, nell'offerta o nella struttura del carrello". La situazione è particolarmente critica per le piccole e medie imprese che rappresentano la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano. Molte di queste aziende possono generar