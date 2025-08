Donnet (Generali): su Banca Generali tratteremo con Mediobanca senza vincoli di tempo

(Teleborsa) - "Non ci sono vincoli di tempo. Prenderemo il tempo che ci vuole per valutare bene la qualità e le opportunità dell'offerta che ci sono sul tavolo". Lo ha spiegato il, nella call con i giornalisti sui risultati del primo semestre , dopo che oggi in una nota il gruppo assicurativo ha confermato "l'intenzione di proseguire la valutazione dell'Offerta e le discussioni inerenti" di Mediobanca su Banca Generali."Ci prenderemo il tempo di valutare bene le cose e quando saremo pronti diremo che tipo di accordi abbiamo raggiunto, ha aggiunto Donnet. Per il momento è prematuro, non abbiamo preso alcun impegno. I tempi sono i nostri, è così. Quello che conta - ha sottolineato - è mantenere l'opzionalità".