Ex Ilva, Urso: il 12 agosto incontro per definizione Accordo di Programma Interistituzionale

(Teleborsa) - Il, d'intesa con gli enti locali interessati, ha convocato un incontro finalizzato allaper la piena decarbonizzazione dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che si terrà in presenza a Roma martedì 12 agosto alle ore 11.30, presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo fa sapere il Mimit in una nota.Parteciperanno idel ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del ministero della Salute e del ministero dell'Interno, unitamente a quelli della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e di Statte, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, oltre ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di ILVA in AS.