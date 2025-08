Perché lo SPID diventa a pagamento e da quando? Cosa succede adesso

Cos’è lo SPID: dalla nascita all’identità digitale diffusa





Perché lo SPID diventa a pagamento



Quali sono i Provider che rilasciano lo SPID: tabella di sintesi





IDENTITY PROVIDER LIVELLI DI SICUREZZA RICONOSCIMENTO CIE/CNS RICONOSCIMENTO

VIA WEBCAM NOTE PRINCIPALI Aruba ID 1, 2, 3 Gratis con CIE A pagamento Firma digitale e TS-CNS a pagamento Etna ID 1, 2, 3 Sì A pagamento Riconoscimento in persona o remoto Infocert ID 1, 2 Sì A pagamento Include firma digitale ID InfoCamere 1, 2, 3 Sì No Solo in presenza o tramite CNS Intesi Group SPID 1, 2 Sì Sì Firma digitale disponibile Lepida ID 1, 2 Sì A pagamento Bonifico per riconoscimento remoto Namirial ID 1, 2 Sì A pagamento Firma digitale opzionale Poste ID 1, 2, 3 Gratis (CIE + PIN) Solo tramite App PosteID Documento elettronico a pagamento SPID Italia 1, 2, 3 Sì A pagamento Assistenza WhatsApp e Area riservata, rinnovo SMS via app o pacchetto SMS opzionale Sielte ID 1, 2, 3 Sì Gratuito App SielteID per accesso e riconoscimento TeamSystem ID 1, 2 Sì No Solo modalità in persona o firma digitale TIM ID 1, 2 Sì A pagamento Accesso anche con CNS e firma digitale



Dove lo SPID resta gratuito (almeno per ora) e cosa succede agli utenti con SPID attivo

Livelli di sicurezza: tabella di riepilogo



LIVELLO SPID MODALITA'

DI ACCESSO STRUMENTI

RICHIESTI QUANDO SERVE Livello 1 Nome utente + password Nessuno Accesso ai servizi meno sensibili Livello 2 Nome utente + password + codice OTP o App di autenticazione Smartphone/tablet con app SPID o ricezione SMS OTP Accesso alla maggior parte dei servizi pubblici e privati Livello 3 Nome utente + password + dispositivo fisico di sicurezza Smart Card, chiavetta USB o altro dispositivo certificato Accesso a servizi che richiedono massima sicurezza (ad esempio, firma digitale avanzata)



Alternative allo SPID: Carta d’Identità Elettronica e IT Wallet europeo





(Teleborsa) - Nato nel 2016, lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ha portato un’unica coppia di credenziali a oltre 40 milioni di cittadini, rendendo più semplice e sicuro l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di migliaia di imprese private. Nel tempo, però, il sistema ha mostrato alcuni limiti: in particolare, le diverse procedure di attivazione, la dipendenza da provider privati e un modello economico sostenuto solo in parte da fondi pubblici. Il congelamento di quei finanziamenti ha spinto i primi gestori (Aruba da maggio 2025 e InfoCert dal 28 luglio) ad applicare un canone annuale di circa 6 euro, aprendo lo scenario di uno SPID a pagamento destinato a influenzare scelte e abitudini digitali di milioni di utenti.Lo SPID debutta nel 2016 come progetto dell’Agenzia per l’Italia Digitale: l’idea è sostituire le molte credenziali “fai-da-te” con un’identità unica, valida per tutti i siti della Pubblica Amministrazione e, via via, per migliaia di servizi privati.In pochi mesi gli enti centrali (INPS, Agenzia delle Entrate, PagoPA) integrano il nuovo login e ne dimostrano la praticità. La spinta decisiva arriva fra il 2020 e il 2022, quando la pandemia rende indispensabili i servizi online: scuole, bonus statali, certificati sanitari, concorsi pubblici. Entro metà 2025 le identità attive superano quota 40 milioni e gli accessi annui sfiorano il miliardo e duecento milioni, rendendo lo SPID l’infrastruttura digitale più usata del Paese.Semplificazione e sicurezza restano i suoi punti di forza (basta una coppia di credenziali, protetta da doppio fattore, per dialogare con oltre ventimila amministrazioni), ma emergono anche le prime storture: procedure di attivazione non omogenee, costi a carico degli utenti per il riconoscimento via webcam e, in alcuni casi, un’assistenza poco capillare.Lo SPID nasce come servizio gratuito, basato su un modello di collaborazione tra settore pubblico e aziende private. Lo Stato si occupa di definire regole tecniche e requisiti di sicurezza previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, mentre sono dodici provider privati a occuparsi concretamente della gestione operativa: registrano gli utenti, conservano i dati personali, offrono assistenza e garantiscono l’efficienza delle infrastrutture.In origine, questa collaborazione prevedeva convenzioni biennali che garantivano ai provider un contributo economico dallo Stato, come compensazione dei costi sostenuti. La competizione tra provider ha spinto inizialmente a mantenere il servizio gratuito per attirare utenti. Tuttavia, quando il finanziamento pubblico da 40 milioni di euro, promesso nel 2023, è stato bloccato per quasi due anni (e sbloccato solo a marzo 2025), questo delicato equilibrio economico si è spezzato.Nel frattempo, i provider hanno continuato ad affrontare da soli investimenti crescenti:, come l’ampliamento delle infrastrutture, gli aggiornamenti software, i requisiti aggiuntivi (ad esempio lo SPID per minori) e la conformità agli standard europei. Di conseguenza, Aruba prima e InfoCert poi hanno deciso di introdurre un canone annuo intorno ai 6 euro (più precisamente 4,90 € + IVA Aruba e 5,98 € IVA inclusa InfoCert), applicato dal secondo anno di abbonamento, per garantire sostenibilità economica. Senza una certezza rapida sui futuri contributi pubblici, è probabile che anche altri gestori inizino presto a richiedere un canone o sospendano nuove attivazioni.La buona notizia è che la maggior parte dei cittadini può ancora ottenere o mantenere lo SPID senza pagare. PosteID gestisce circa il 70% delle identità attive e non ha annunciato costi di rinnovo. Lo stesso vale per Lepida, Sielte, TIM ID e per Namirial, che applica tariffe solo quando il riconoscimento avviene via webcam.In pratica, il servizio resta gratuito se l’utente si identifica con Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, firma digitale o presso uno sportello fisico convenzionato. I costi compaiono solo per le modalità più comode (videochiamata, tabaccheria o sportello privato) che richiedono personale dedicato e infrastruttura supplementare.Chi possiede già un’identità digitale presso un provider che ha introdotto il canone riceverà un avviso di rinnovo: il servizio, infatti, non si prolunga in automatico, bisogna dare un consenso esplicito entro la data indicata. In assenza di adesione le credenziali vengono disattivate, senza addebiti, ma con la conseguente perdita di accesso ai servizi online.Chi possiede già un’identità con un provider diventato a pagamento, quindi, ha due strade semplici: accettare il nuovo canone, mantenendo username e livello di sicurezza, oppure revocare il servizio (basta una PEC o una raccomandata) e aprirne uno nuovo con un gestore gratuito.Il cambio non comporta alcuna perdita di dati presso le Pubbliche Amministrazioni: è sufficiente comunicare le nuove credenziali al primo accesso e tutto funziona come prima. Infatti, l’identità è legata al codice fiscale dell’utente e non al singolo gestore.Per chi deve attivare SPID da zero, invece, la scelta più economica oggi è combinare la CIE o la CNS con un provider che offre il riconoscimento gratuito online: in pochi minuti si ottengono credenziali di livello 2 senza dover spendere un centesimo.Chi usa lo SPID per lavoro (ad esempio, professionisti che accedono a fatturazione elettronica, medici che consultano referti, candidati a concorsi pubblici o studenti universitari) deve però pianificare la transizione, evitando blackout operativi nei giorni in cui si disattiva un account e se ne attiva un altro. In pratica conviene decidere in anticipo se pagare il canone o migrare, tenendo conto di eventuali scadenze fiscali o amministrative.La principale alternativa nazionale è la Carta d’Identità Elettronica: costa 16,79 euro al rilascio, si richiede in Comune con acquisizione delle impronte digitali e offre un livello di sicurezza più elevato, perché sfrutta un chip crittografico e l’autenticazione a tre fattori.Dal 2024 al 2025 le CIE emesse hanno superato quota 50 milioni e l’app CieID, necessaria per il login da smartphone, ha registrato un forte incremento di download. I tempi di attivazione sono più lenti rispetto allo SPID, ma una volta configurata la carta consente l’accesso gratuito e illimitato agli stessi servizi della Pubblica Amministrazione.Sul fronte europeo è in cantiere l’IT Wallet, un portafoglio digitale che permetterà di conservare documenti d’identità, patenti e titoli di studio in un’unica app valida in tutti i Paesi UE. L’obiettivo di Bruxelles è una convergenza entro il 2026: durante il periodo di transizione SPID e CIE continueranno a convivere, perché il Wallet si appoggerà proprio alle identità nazionali già esistenti per popolare i primi dati.In altre parole, chi possiede SPID o CIE sarà già sulla corsia preferenziale quando arriverà il nuovo sistema: basterà importare le credenziali nell’app europea, senza dover ripetere la procedura di riconoscimento.