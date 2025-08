Ponte sullo Stretto, ok del Cipess. Salvini: "sarà acceleratore di sviluppo"

(Teleborsa) - Oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), alla presenza del Presidente del CIPESS, Presidente del Consiglio dei ministri,, e del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenzadel Consiglio dei ministri,a approvato il progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto di Messina). Il, interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delleL’opera, lungamente attesa, esostenuta da due torri di 3Ospiterà 3 corsie stradali per senso di marcia, di cui una di emergenza,ciapiedi laterali pedonabili.I collegamenti saranno assicurati(l’80% dei quali sviluppati in galleria) che collegheranno il ponte, dal latoall’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie de, dal lato Sicilia, alle autostradenonché alla nuova stazione di Messina.Si tratta - si legge nella nota - "e di preminente interesse nazionale per il completamento dellHa una valenza trasportistica che si può apprezzare in connessione con il parallelo sviluppo delle nuove reti di trasporto nel Mezzogiorno, quali la alta velocità e alta capacità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, e la velocizzazione e adeguamento tecnologico per leell'azione di questo governo. Questo Comitato è chiamato oggi ad approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, per avviare la costruzione di un'opera tanto imponente quanto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e ingegneristico", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della riunione, sottolineando che "si tratta - è quasi superfluo dirlo - di un'opera strategica per lo sviluppo di tutta la nazione". "Non è un'opera facile - ha sottolineato - ma lo riteniamo un investimento sul presente e sul futuro dell'Italia, e ci piacciono le sfide difficili quando sono sensate".Il Ponte sullo Stretto ", ha proseguito la Premier. "Crediamo in questa infrastruttura - ha sottolineato la premier - così come crediamo in tutte le infrastrutture che questa nazione aspetta da decenni e che devono costituire l'ossatura per una nazione più veloce e moderna. Fin dal nostro insediamento ci siamo posti degli obiettivi ben precisi: utilizzare gli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo della nazione, spendere le risorse bene e velocemente evitandoE' un'opera "i primi progetti risalgono alla fine degli anni Sessanta - che questo governo ha scelto di riavviare ufficialmente nel 2023, dopo la sospensione decisa dal governo Monti nel 2012, di questo ringrazio il ministro Salvini per il coraggio e la determinazione", ha detto ancora Meloni sottolineando che ora si potrà avviare "la costruzione di un'opera tanto imponente quanto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e ingegneristico". Il Ponte, ha aggiunto la premier, è una "infrastruttura dai tanti primati, a partire da quello che lo renderà il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo". Ma il progetto "non si limita alla costruzione del ponte in senso stretto. Sono previsti infatti oltre 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari per connettere l'infrastruttura". "Lo facciamo - ha rimarcato Meloni - per dare lavoro e opportunità oggi, visto il moltiplicatore che un'opera di questa imponenza può generare sul nostro tessuto economico e produttivo,. Ora ci vuole la bollinatura della Corte dei conti, poi l'obiettivo tra settembre e ottobre è di partire con in cantieri", ha detto il Ministro Salvini nel corso della conferenza stampa a margine del via libera.e verrà ultimata l'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Oggi i treni hanno tempi tra i 120-180 minuti, si scenderà sui 5 minuti. Per le auto il tempo medio tra 70-100 minuti, si ridurrà in 10 minuti. Gli studi parlano di 120mila unità di lavoro diretto e indiretto".Per il Ponte sullo Stretto