Zalando, EBIT 2° trimestre sale a 186 milioni e ricavi +7,3%

Zalando

(Teleborsa) -chiude il secondo trimestre del 2025 con una forte crescita del fatturato e dei profitti. Il Gross Merchandise Volume (GMV) registra un aumento del 5% raggiungendo i 4,1 miliardi di euro, mentre i, attestandosi a 2,8 miliardi di euro.(utile rettificato prima di interessi ed imposte) ha raggiunto i, rispetto ai 172 milioni dell’anno precedente, con un margine di profitto stabile al 6,5%.Il vettore di crescita Business-to-Consumer (B2C) ha registrato un aumento del 6,1% nel numero di clienti attivi, toccando un nuovo record di 52,9 milioni. Il settore di crescita Business-to-Business (B2B) mantiene un forte slancio, trainato dalla crescita a doppia cifra di ZEOS Fulfilment.Dopo la chiusura dell'operazione con About You,relative al gruppo combinato, a conferma dell’impegno a perseguire una crescita redditizia su più ampia scala:compreso tra 17,2 e 17,6 miliardi di euro,di euro, pari ad una crescita compresa tra il 4% e il 7%,di euro, spese in conto capitaledi euro ed un capitale circolante netto negativo.L'azienda tedesca specializzata in eCommerce di abbigliamento ed accessori ha anche annunciato il