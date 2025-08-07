A Londra, forte ascesa per Ocado Group

(Teleborsa) - Ottima performance per il rivenditore online di prodotti alimentari
, che scambia in rialzo del 4,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Ocado Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,56%, rispetto a -0,22% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di breve periodo di Ocado Group
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,736 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,506. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,967.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)