Analisi Tecnica: EUR/GBP del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Frazionale rialzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che mette a segno un modesto profit a +0,23%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8735, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8715. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8755.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
