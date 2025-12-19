Milano 18-dic
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8748 con prima area di resistenza vista a 0,8782. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8733.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
