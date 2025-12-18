Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro contro la valuta britannica, che conclude in progresso dello 0,27%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8792, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8758. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8826.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)