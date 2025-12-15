Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:55
25.134 -0,25%
Dow Jones 19:55
48.373 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato +0,03%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8794. Supporto stimato a 0,8751. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8837.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
