Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
La giornata del 6 agosto chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,04%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 147,852 con primo supporto visto a 147,162. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 146,804.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)