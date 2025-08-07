Milano 10:27
Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

La giornata del 6 agosto chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,04%.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 147,852 con primo supporto visto a 147,162. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 146,804.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
