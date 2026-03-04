Milano 11:31
45.057 +1,32%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:31
10.531 +0,44%
Francoforte 11:31
24.104 +1,32%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto +0,11%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,081 e primo supporto individuato a 156,564. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 159,598.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
