Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto +0,11%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,081 e primo supporto individuato a 156,564. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 159,598.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)