Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,18%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 159,761. Possibile una discesa fino al bottom 158,305. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 161,217.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)