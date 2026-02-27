Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un -0,14%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 156,74 e primo supporto individuato a 155,046. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,434.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)