Appuntamenti macroeconomici del 7 agosto 2025

(Teleborsa) - Giovedì 07/08/2025
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 106,2 punti; preced. 104,8 punti)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,2%)
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 18,3 Mld Euro; preced. 18,4 Mld Euro)
08:00 Germania
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,6%; preced. 1,2%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -7,5 Mld Euro; preced. -7,8 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -3,1 Mld Euro)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,3%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 48 Mld piedi cubi)