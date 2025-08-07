Milano 10:28
41.206 +0,48%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:28
9.138 -0,29%
Francoforte 10:28
24.144 +0,92%

Appuntamenti macroeconomici del 7 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 7 agosto 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 07/08/2025
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 106,2 punti; preced. 104,8 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 18,3 Mld Euro; preced. 18,4 Mld Euro)
08:00 Germania: Produzione industriale, annuale (atteso -0,6%; preced. 1,2%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -7,5 Mld Euro; preced. -7,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -3,1 Mld Euro)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 6,6%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,9%; preced. -1,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 48 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
