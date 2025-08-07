Milano
17:29
41.404
+0,96%
Nasdaq
17:29
23.402
+0,37%
Dow Jones
17:29
43.897
-0,67%
Londra
17:29
9.098
-0,73%
Francoforte
17:29
24.190
+1,11%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,93%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,93%
Il FTSE MIB chiude a 41.392,99 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 17.39
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,93%, terminando la sessione a 41.392,99 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,93%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,21%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,39%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,74%
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,95%
Altre notizie
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,27%
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,35% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,34% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,48% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,22% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,22% alle 16:00