Milano 17:29
41.404 +0,96%
Nasdaq 17:29
23.402 +0,37%
Dow Jones 17:29
43.897 -0,67%
Londra 17:29
9.098 -0,73%
Francoforte 17:29
24.190 +1,11%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,93%

Il FTSE MIB chiude a 41.392,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,93%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,93%, terminando la sessione a 41.392,99 punti.
Condividi
```