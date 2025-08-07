Milano 10:28
41.206 +0,48%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:28
9.138 -0,29%
Francoforte 10:28
24.144 +0,92%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,34%

Ibex 35 esordisce a 14.586,5 Euro

Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 14.586,5 Euro.
